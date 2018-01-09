大家应该还记得北京证监局2017年年末要求贾跃亭必须在年底之前回国解决债务问题的新闻吧？不过大家也都知道的，贾跃亭回国是不可能的，这辈子都不可能的，所以他委托妻子甘薇回国了，并且发布了声明，表示一定会履行职责，解决债务问题。那么现在情况怎么样了呢？甘薇今天的一篇微博为大家汇报了“还款进程”。





甘薇表示，在过去一周中，将乐视商城核心优质资产以9290万元的作价抵债给乐视上市公司控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务。除此之外，还将酷派公司的部分股份转让给招商银行，以抵消对应的部分债务，转让价格为8.07亿港元(原债务本息约14亿港币)，偿还了招商银行60%的债款。

不过这两笔抵押仍然是杯水车薪，根据之前媒体和业内人士的分析，乐视整体欠款达到了百亿人民币的级别。所以甘薇也表示，下一步会积极与招商银行寻求沟通，希望能对已冻结的资产进行相应比例的解冻，以便于我们来偿还更多债权人的债务。原来因为此前乐视未及时还款，招商银行冻结了260亿元的乐视资产（贾跃亭本人给出的数据）。甘薇最后表示：“感谢乐视上市公司，感谢受让酷派股份的投资人。我们将继续努力，恳请大家给予我们更多的理解和时间，感谢！”其实大家还是很关心之前贾跃亭抛售乐视股票套现获得的钱现在到哪里去了，其实之前甘薇已经做出了他们自己的解释，她表示贾跃亭减持股票的钱和质押股票的贷款，不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。

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