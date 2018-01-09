CES 2018 即将在今天正式开幕，每年这个时候都惯例推出新品的电脑厂商宏碁已经提前发布了今年的笔记本电脑系列，每款的卖点都是超薄和轻，加入了更新的英特尔芯片来提高电脑的整体性能，其中有号称全球最薄的新 Swift 7。



2016 年 9 月，Acer 宏碁蜂鸟家族诞生了一款划时代产品——蜂鸟 Swift 7，以 9.98 毫米的极致超薄设计和不过 1.1 公斤的重量，刷新了全球最薄笔记本的记录，成为 2016 年度全球瞩目的焦点产品。



Swift 7 推出了这么久，宏碁也趁机在 2018 年为它进行大幅更新。此次公布的新 Swift 7 (SF714-51）搭载 7 代酷睿处理器，8GB LPDDR3 RAM，256GB PCIe SSD，14 英寸 1080P 触摸屏，黑色一体式全金属机身，外覆康宁大猩猩玻璃，搭载了按压式指纹识别，两个 USB 3.1 Gen 2 和 SIM 卡槽，电源按钮设计在侧面，集成 4G LTE 功能，10 小时续航。





该机厚度只有 8.98mm，比旧的 Swift 7 还要轻薄，只比市面上的部分智能手机厚一点点，继续引领全球超薄本美型设计风潮。宏碁新 Swift 7 售价 1699 美元起，今年 3 月份上市。另外，还有配备第 8 代英特尔酷睿处理器、Nvidia GeForce MX150 独显的，作为 Swift 7 的升级版，除了处理器升级和独立显卡之外，它还采用 Dual LiquidLoop 散热系统，通过热导管加内部液体达到有效的散热，长时间使用都不会出现烫手问题。AutoStand 支架在你平放的时候自动弹出，拿起时自动收回，无需手动，异常方便，而这个设计，自然是为了凸显 Swift 7 Black Edition 的一大特色——绘图笔电。

其 13.5″屏幕上应用了 Wacom EMR 技术，拥有 4096 级压感，加上 2556 x 1504 分辨率以及 Wacom 制造的触控笔，绘画起来比一般的 2-in-1 笔电更胜一筹。本月开售，价格同样从 1699 美元起跳。触控变形本 Acer Spin 3 也获得了更新，升级为第 8 代英特尔酷睿处理器，并且电池续航力提升到长达 12 小时。“Spin”一词意味着它们可以在笔记本和平板模式下无缝转换，新的 Spin 3 仍然有 360 度的旋轴，可以旋转、折叠以适应四种不同的使用模式，包括一个完整的平板电脑模式。它将于下个月开始销售，售价为 599 美元。

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