这个世上没有永远的朋友,，也没有永远的敌人，只有永恒的利益。今年 10 月到现在传闻已久的英特尔和 AMD 合作成果终于在 CES 2018 上揭晓，英特尔在今天正式推出采用 AMD RX Vega M 的第八代酷睿处理器移动版“H”系列。第八代酷睿高性能移动版 CPU，将与 AMD 最新的、专门定制的 Vega 架构 GPU 整合封装在同一块基板上(各自独立)，彼此通过 PCI-E 3.0 高速总线互连。英特尔此次发布的处理器有两个规格，分别搭载 Vega M GL 和 Vega M GH 显卡，均为笔记本电脑专门订制。GL 主频 931MHz~1011MHz，具有 20 个计算单元，GH 主频 1,063MHz~1190MHz，有 26 个计算单元。







官方宣布称，使用 RX Vega M GL 核显模块的笔记本电脑玩当前主流 3A 游戏时，速度比 NVIDIA GTX 1050 快 1.4 倍左右。而使用 GH 核显速度则更快，性能将比使用第七代核心 CPU + NVIDIA GTX 1060 显卡的设备快 10％。这确保了笔记本电脑也能获得 1080P 画质和 60 帧流畅体验。至于 CPU 部分，可以看出英特尔比 AMD 稍微保守一些，i5-8305G 主频 2.8GHz~3.8GHz，i7-8809G 主频 3.1GHz~4.2GHz，均为四核心，八线程，允许超频。另外还有集成英特尔 HD 630 显卡的版本。

运行搭载 Vega 核显的处理器，你的电脑可以变成什么样子呢？英特尔称，采用该系列处理器的笔记本，可以将重量控制在 4.6 磅（大约 2kg），厚度控制在 17 毫米，并且电池电量可以长达 9.3 个小时，比起以往的游戏发烧型笔记本要轻薄不少，续航时间也大大增强。总而言之，全新的处理器将会带来无与伦比的性能体验、更小的功耗以及发热，这也将是第一款使用 EMIB 的消费级产品，而且全新的异构芯片的设备将会在 2018 年第一季度正式发布。

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