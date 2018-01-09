自动驾驶智能汽车可以说是汽车变革的最核心内容，智能驾驶汽车看似很科幻，但其实汽车自动化、智能化过程贯穿整个汽车发展史，迄今为止人们已经实现了无人驾驶技术所需要的大部分功能。今年的 CES 展会我们将会看到自动驾驶技术的各种突破，首先为这个新浪潮拉开帷幕的是 NVIDIA。今天开幕的 CES 2018 上，NVIDIA 发布了搭载 Xavier 芯片的全新自动汽车系统。Xavier 芯片由 8 核 ARM64 位 CPU 和 512 个核心的 Volta 架构 GPU 构成，拥有 30 TOPS 的深度学习能力，但功耗仅有 30W。自动驾驶的核心是深度学习，无人驾驶要求汽车在每个方面都能做到人工智能——感知环境，合理地决定环境的状态，然后计划行动的最佳过程。整个过程需要经过复杂而庞大的运算，因此对车载电脑的要求是非常高的，针对这种需求，NVIDIA 开发了DRIVE PX 2 车载超算，使用 Xavier 芯片的DRIVE PX 2，势必将成为 NVIDIA 未来自动驾驶的主力军。





NVIDIA 还发布了辅助驾驶系统“AI Co-Pilot”，这是一整套辅助驾驶员驾驶的深度神经网络，能够管理汽车外部的传感器，同时根据驾驶员的语音、动作，甚至读取驾驶员的唇语和眼神，来完成辅助驾驶的功能。换句话说，有了这套深度神经网络，驾驶员就可以和汽车做到“人车合一”，驾驶员的声音、肢体语言以及五官的细微变化都能反馈到车载超算中进行分析处理，最终实现协同驾驶。现场同时发布了全新 NVIDIA 人工智能汽车平台（AI Car Platform）。该平台包含了车内的 DriveWorks 软件以及云端的 MapWorks，让更多的深度神经网络能够操作自动驾驶的相关任务。

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