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2018-01
08
14:42
CES 明天才正式开展，不过最近几天已经有越来越多的厂商开始发布 CES 上的展品了，比如大疆，不过这次发布的可不是无人机哦。大疆在北京时间昨天晚上公布了全新的灵眸 Osmo 手机云台 2 以及如影 Ronin-S 手持云台，对于喜欢户外拍摄的用户来说，可是两大利器。
我们先来看看针对普通用户推出的 Osmo Mobile 2，这款专门为手机设计的云台可不是普通的自拍杆，它最关键的特性就一个词——稳定！大疆的三轴云台技术通过电机来实时侦测抖动，然后调整云台来保证画面稳定，而除了对用户手持云台时的抖动有检测之外，它还有一项名为 SmoothTrack 的技术，能够感应到使用者身体的运动，保证能够带来最流畅的视频录制体验。
而在其他特性方面，Osmo Mobile 2 采用了高强度复合材料，兼顾了轻盈的质量和超高的机身强度，并且手机夹也贴心地提供了竖拍和横拍两种模式。因为这款产品是主动防抖的，所以也有内置电池，不过续航时间长达15个小时，即使偶尔没电，也支持充电宝供电应急。而拍摄功能上，DJI GO App 也支持这款产品，用户能够在 App 中快速调整拍摄的视频，拍摄的时候也能设置锁定目标、延时视频和直播模式等功能。
而如影 Ronin-S 手持云台则更加偏向于专业相机用户了，并且大疆还贴心地提供了单反和微单两个版本，并且市面上诸如索尼 A 系列，佳能5D 等热门机型都能够完美支持，电机驱动算法能够和相机、镜头自带的防抖功能完美配合。同时如影 Ronin-S 还支持不同的运动模式，同时用户能够针对每个轴进行个性化调节，满足用户期望的取景需求。
很显然，这两款产品都是为热爱记录生活的人们准备的，大疆高级产品经理Paul Pan表示：“两款手持云台将帮助更多人打开新思路，充分利用手中的手机或相机发挥创意，记录生活。灵眸手机云台2兼具绝佳性价比和领先的稳定性能，而如影S则将如影系列的领先云台技术延续至准专业领域，用户用单反或微单也能录制流畅稳定的视频，拍摄激动人心的运动画面。”
定价方面就有惊喜了， Osmo Mobile 2 售价仅为899元，对比上代产品便宜了不少（一代售价1999元），和 GoPro 等品牌的云台比较也已经足够便宜，发售时间为1月23日。而如影 Ronin-S 售价尚未确定，上市时间为第二季度。
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