在去年的 MWCS 上（MWC 上海），vivo 首次展示了屏下指纹识别技术，但是直到现在，包括即将发布的三星 S9，仍然没有一家手机厂商能够量产屏下指纹。但是在 vivo 今天发布消息称，1月10日的CES展会上，他们将解锁新的黑科技。





从 vivo 的海报上看，他们要展示的技术肯定是屏下指纹无疑了，介于他们已经在 MWCS 上展示过一次，这次肯定就是量产的相关消息，或许直接公布新机也说不定哦！不久之前网络上出现了一部名为 X20 Plus UD 的新机，并且已经获得了入网许可，当时大家就都认为是 X20 Plus 的屏下指纹版本（Under Display）。

而这项技术的由来，之前有很多人认为 vivo 是通过和高通合作，使用的对方的超声波指纹识别技术（小米5s曾经使用过这项技术）。但是传言高通的这项技术近期进展缓慢，倒是 Synaptics (新思国际)不久前展示了首款使用光电指纹识别技术的屏下指纹传感器 Clear ID FS9500，还暗示将会和全球排名前5的手机厂商合作，不出意外的话就是 vivo 了。为什么在苹果提出了面部识别技术之后，众多友商还是抓着屏下指纹技术不放手呢？因为就现在的技术来看，Face ID 的传感器占据了过大的面积，“刘海”也确实被很多人诟病，而如果能够实现屏下指纹，那就意味着全面屏手机的屏占比和颜值能够再上一层楼，因为除了前置摄像头之外，正面可以没有任何东西（不少传感器现在已经可以隐藏到边框和屏下）。

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