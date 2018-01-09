最近几个月以来，针对小米 IPO 的新闻不绝于耳，之前大家都在说小米 IPO 数值将会高达1000亿美元，并且更有可能会在香港上市。但是根据近日最新的消息，小米真正希望的估值竟然是2000亿美元！





其实在上个月的高通骁龙峰会中，接受媒体采访的雷军已经回答过这个问题，他当时只回复了六个字：“没什么好说的。”而在前几次传出小米要 IPO 的消息时，雷军一直都是直接否定的，但他却在2017年11月松了口，当时面对采访，他表示小米会到业务比较舒服的时候再IPO。而在国内媒体网易科技对小米高层的接触中获知，雷军确实在11月和投行进行过接触，提出了2000亿美元的目标还获得了投行的认可。而现在，小米公司内部就已经有人以950亿美元的估值开始回购部分员工的期权，且高管已经找部分人约谈，提到了小米将会在下半年上市。一切消息都指向一个结论——小米要上市了。但是我们的关注点是，小米值2000亿美元吗？之前对于小米的估值中，最高的也不过1400亿美元，而这已经远远高于百度（809亿美元）和京东（586亿美元）的市值，如果真的达到2000亿美元，那么对比腾讯（4900多亿美元）和阿里巴巴（4300多亿美元）的市值也不是可望不可及的。

而在小米2017年的营收上来看，1000亿元的营收虽然不及腾讯的1713.68亿元和阿里的1438.85亿元，但确实远远高于百度的612亿元，而在净利润上，小米在10亿美元（约合人民币65亿元）上下，远远不如腾讯的639亿元、550亿元、187亿元（尚未发布全年财报，由前三季度数据大致推出）。所以现在来看，小米冲击2000亿元市值并不是不可能的，但要获得更多的利润。最后，我们来看看世界顶级投资人尤里·米尔纳（YuriMilner）是怎么评价小米的吧，这位投资了 Facebook、Twitter、阿里等科技巨头的投资界大鳄，认为小米有可能成为中国首个全球性消费品牌，在2014年小米被估值450亿美元时，他就断言这一数值会迅速翻倍超过1000亿，现在来看，他的预言成真了。

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