GoPro 作为运动相机市场的领军者，在各位眼里应该是非常强大的品牌吧？但是近来他们的状况却不太好，北京时间1月8日晚间，GoPro 宣布公司将至少裁员250人，同时停止无人机业务，公司创始人兼 CEO 尼古拉斯·伍德曼（Nicholas Woodman）的年薪将降至1美元。很显然，GoPro 遇到麻烦了。





具体举措方面，GoPro 将在全球范围内裁员至少250人，从1254名员工（2017年9月30日数据）降到低于1000人，而这次重组将会花费2300万美元到3300万美元，裁员费用在1300万美元到1800万美元之间。而这部分被裁员的员工也基本集中在无人机业务里，Karma 无人机需求滑坡致使 GoPro 不得不放弃无人机业务。GoPro 表示将在销售完 Karma 库存后退出无人机市场，因为除了需求减少之外，欧洲和美国相继出台的严格监管政策使他们并不看好这一市场。但实际情况大家应该很清楚，大疆在不仅在无人机领域处于绝对领先的地位，现在在运动相机领域也在慢慢蚕食 GoPro 的市场了，最近 GoPro 就把 Hero 6 相机的价格由499美元下调至399美元，以促进销售。

但是促销也是治标不治本，摩根士丹利昨天就表示 GoPro 降价之后将会使该公司2018财年的利润数据更加难看，在 2017 年第四季度，GoPro 的营收已经从2016年同期的4.7亿美元下滑为3.4亿美元。GBH 分析师丹尼尔·艾维斯也同样表示，“降低成本确实是好办法，不过目前 GoPro 更需要主动扭转颓势，或者寻求一家规模更大的科技公司的收购。”其实 GoPro CEO 伍德曼也确实是这么想的，他除了将自己 2018 年现金薪酬降低至1美元，还表示希望有机会和更大规模的公司合并。最后我们还是不得不感慨，大疆果然厉害，不仅在自家的无人机市场完胜 GoPro，还在运动相机市场接连推出 OSMO 手持云台等产品挤占 GoPro 的市场。有趣的是 GoPro 过去其实是有机会和大疆合作推出这类产品的，但是他们却拒绝合作，迫使大疆自己涉足非无人机的领域，不知道现在 GoPro 是不是悔得肠子都青了。

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