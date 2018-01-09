过去在不少人眼中，无人机是非常高端的玩具，数千乃至上万元的预算才能拿下一套设备，并且越来越严的监管措施和无人机潜在的安全问题也让不少人对无人机望而却步。不过大疆显然也明白这一点，近年来一直在拓展入门级无人机市场，而在今天，大疆又为我们带来了售价699元的微型无人机——Tello（特洛）。





来了解一下这款无人机，特洛重量仅为80g，比普通人的手掌还要小一圈，但是续航时间也达到了13分钟（对于日常记录来说足够了，你也可以多准备几块电池）。大疆的飞控技术保证小巧的机身也能有稳定的飞行表现，同样的，我们也能够通过 App、遥控手柄等方法操控它。

拍摄和其他功能方面，特洛搭载了500万像素摄像头，图传距离长达100米，支持 720P 的高清图传，同时还提供了一键快拍、电子增稳等功能。而掌上抛飞、全向翻滚和弹跳模式等酷炫机动动作对它来说也是不在话下，当然，智能起飞降落、低电量保护、失控保护等防护功能也是必不可少的。最后，特洛开放 SDK，开发者能够通过 DIY 定制独特功能。

其实之前在小型无人机领域，大疆已经发布了 Spark 和 Mavic Pro ，但二者售价分别为3299元和6499元。这次有了售价699的特洛，我们终于能说无人机将走进千家万户了。至于开售时间，现在还未最终确定。

可以看到对于潜在的无人机爱好者来说，特洛算是一个完美的入门产品，售价极其便宜、功能齐全、可玩性高……所有特性都是为初学者准备的，并且对于那些只在旅行途中会用到无人机的朋友来说，特洛也不会让你有“好几千买一台无人机一年就用几次”的负罪感……不说了，小编去开通开售提醒了。

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