不久之前，国内媒体曾大肆宣传华为和小米等公司将会进军美国手机市场，当时网友们也是纷纷表示支持，但是就在华为将宣布相关事宜的这个节骨眼上，重要的合作伙伴 AT&T 却反悔了！据华尔街日报报道，AT&T 已取消了在美国销售华为新旗舰智能手机的计划。





根据之前的消息，华为和 AT&T 将会在 CES 上宣布合作，销售定制版华为 Mate 10 手机，当时称 AT&T 已经初步同意，如果成真这将是华为第一次和美国大型运营商合作，意义不言而喻。但现在合作临时取消，不知道华为方面怎么看呢？今天国内媒体向华为求证了这一消息，对方表示，过去五年中，华为已经在全球和美国市场推出过高端产品证明了自己，所以仍会在美国时间周二（北京时间1月10日）在 CES 大会上宣布新品和具体上市相关消息。不过小编认为，这次合作告吹对于华为来说还是有影响的，此前华为 Mate 9 等手机已经在美国开放市场（零售店、电商渠道）试过水，效果并不明显，毕竟美国手机市场一直以运营商为主。这次和 AT&T 合作失败，而华为又难以短时间找到新的合作伙伴，看来进军美国的目标又要后延了，同时在追赶苹果、三星的道路上也遇到了又一个坎坷。

值得一提的是，在2012年的CES上，华为消费者业务首席执行官余承东曾表示：“需要一些时间让美国运营商接受来自华为的高端产品，我们在美国市场还早，但对运营商来说，也许还有一些其他的原因，比如信任。”而在几天前，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服收购美国转账平台 Moneygram 的交易也被叫停，考虑到阿里巴巴进军美国市场已经多次受阻，看来华为和小米等厂商以后也有不少苦头要吃了。

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