Oculus 作为 VR 行业的知名公司,在2014年被 Facebook 以20亿美元的价格收购,因为有了 Facebook 的鼎力支持,所以即使近期 VR 行业被 AR 盖过风头,Oculus 依然没有放弃推出新品。今天在 CES 2018上,他们展示了去年公布过的 Oculus Go,更让人意外的是,这款产品竟是和小米合作推出的。





Oculus Go 售价仅为199美元,采用了骁龙821处理器, Fast-Switch 2K超清极速屏(2560×1440),不过是用的是 LCD 屏幕,而不是现在火热的 OLED。因为除了处理器之外,Oculus Go 连内存、存储空间(32GB 和64GB 两个版本)、耳机孔和扬声器都有提供,所以其实是一款独立设备,并不需要配合手机、PC使用,不过并不提供高端产品的动作追踪功能。

但是对于 VR 产品来说,内容或许是更为重要的部分,Oculus Go 支持 Oculus Mobile SDK,这意味着此前三星 Gear VR 上的应用和内容也能在 Oculus 的一体机上使用,再加上 Oculus Go 自家内容商店的内容,VR 界能够和索尼/HTC一较高下的,应该只有 Oculus 了。不过大家更关心的肯定是 Oculus Go 和小米的关系,Oculus 这次和小米合作,除了 Oculus Go 将由小米代工生产之外,在中国市场还将改名为 Mi VR 进行销售,除了外观上的 Logo,其他配置将完全一样,价格也会贴近199美元的原售价。并且对于该机的上市时间,虽然现在还没确定,但小米 VR 员工表示“一定是中美同时发售”。同时小米也将在国内为消费者提供巨幕电影、360°全景视频和体感游戏等海量内容。

为什么 Oculus 会和小米走到一起呢?这个还是多亏了小米前员工雨果·巴拉(Hugo Barra)的牵线,雨果在2013到2016年间担任小米副总裁,在小米的国际化上功勋卓著,而在离职之后,被扎克伯格邀请到了 Facebook ,负责所有 VR 业务,包括 Oculus 。

