相对于其他厂商在 MWC 上发布新品的习惯，索尼可以说是每年 CES 的王者了，基本上重要的产品都会放在 CES 上发布，包括去年红极一时的 A1E 系列 OLED 电视等产品。而今天，索大法更是放了大招，一口气发布了3部手机、4条耳机、5台音箱和2台电视，还有一系列周边产品和各种黑科技。





先来看看手机，索尼这次发布的是入门级手机 Xperia L2 和 XA2/XA2 Ultra 。L2搭载了联发科 MT6737T 处理器，配备 3GB 内存和 32GB 存储，采用5.5英寸720P 屏幕和背部指纹识别设计，电池容量3000mAh，后置摄像头为1300万像素，前置为800万像素，L2将会在本月上市，但价格暂且未知。

XA2/XA2 Ultra 作为中端机型，都搭载了高通骁龙630处理器，XA2 搭载5.2英寸1080P屏幕、 3GB 内存和 32GB 存储，电池容量为 3300mAh；而XA2 Ultra 采用 6.0 英寸 1080P 屏幕，存储组合为4GB+32/64GB，电池容量3580mAh。摄像头方面，两部手机都搭载2300万像素摄像头，前置为1600+800万像素双摄，并配备前置柔光灯，主打自拍。价格方面索尼没有公布，但是具索尼中国透露，该机售价为 X999 元，你觉得是1999还是2999呢？

耳机方面，索尼发布了 WF-SP700N、WI-SP600N、WI-SP500 三个型号的无线运动耳机，其中 WF-SP700N 类似 AirPods，支持防溅洒和数字降噪，续航时间 3 小时，充电盒还能提供6小时的电量。另外两款耳机都需要耳机线连接两侧的耳塞，电池续航 6 小时，同样支持防溅洒和数字降噪。三款耳机售价分别为 79.99（约合520元人民币）、149.99（975元）和179.99 （1170元）美元。

之前是无线耳机，而对于音频爱好者来说， MDR-1A的第二代显然更为吸引人，索尼发布了 MDR-1AM2 头戴式耳机，延续了超大的 40mm 高清驱动单元，具备聚合物隔膜铝涂层和斐波那契格栅，该耳机频响最高达到 100kHz 。该耳机售价299.99美元（人民币1950元），春季上市。考虑到是经典耳机 1A 的升级款，应该有不少发烧友会计划入手。

音箱方面，索尼推出了户外蓝牙系列新品，SRS-XB41、XB31、XB21三款齐发，和前作一样，保持了超强的低音表现，灯效和组成阵列等特性，电池续航长达 24 小时，并有五色可选，售价分别为 99.99 （RMB 650元）、 149.99（RMB 975元）、 249.99 （RMB 1625 元）美元。

同时还有家用系列 Sound Bar HT-Z9F 和 HT-X9000F ，主打音质，售价分别为900美元和600美元。

最后来看看去年 A1E 的续作——A1F，A1E 搭载了 X1 Extreme 处理器，能够精准控制电视的 OLED 面板，同时索尼还使用了 Acoustic Surface 技术，使音响发声位置感更强。同时索尼还推出了 X900F 系列，同样支持4K HDR 功能，也搭载了X1 Extreme处理器，能通过 X-Motion Clarity 技术精确控制运动的图像，尺寸最高达到85寸。

索尼还宣布2018年的 BRAVIA 电视都将内置 Google Assistant 语音助手和杜比视频高动态技术，但是价格和上市时间还尚未公布。

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