CES 2018 电子展在美国时间1月9日正式开幕，而第一天显然是属于索尼和华硕的舞台，索尼那边一共发布了十几款新品，而华硕也是不逞多让，更新了玩家国度ROG 和 ZenBook 两大高端系列， ROG Strix SKT T1 Hero Edition 、 ROG G703 、 ROG Strix GL12 和 ZenBook Flip 14、升级款ZenBook 13等新品相继登场。



ROG Strix SKT T1 Hero Edition 应该是最吸引人眼球的一款，这是华硕和英雄联盟 SK Telecom T1 合作推出的15.6英寸新品，A 面印上了 ROG 和 SKT 的 Logo，将会在第一季度发售，售价未知。搭载 i7-7700HQ 处理器、6GB 显存 Nvidia GeForce GTX 1060 独显、120Hz 刷新率的 1080P 屏幕和 16GB RAM + 256GB NVMe SSD+ 1TB 5400 转机械硬盘的存储组合。





ROG G703 游戏笔记本则搭载了预超频的 i7-7820HK 处理器、GTX1080、支持 144Hz G-Sync 动态刷新率的1080P 17.3 英寸屏幕，同时还内置了 Xbox One 无线手柄的接收器，可以说是为游戏而生了。该机售价3499 美元（约合 22733 元 RMB），出货时间未知。

同时华硕还发布了 ROG Strix GL12 台式机，用户能够自选处理器、显卡等配件，机箱自带侧透和 RGB LED，且支持 SSD 热拔插。ROG Strix Flare 机械键盘采用 Cherry MX RGB 轴、配备独立媒体控制按键和音量调节滚轮。最后华硕还为粉丝们带来了一款 ROG Spotlight “信仰灯”，用户能把华硕 Logo 投影到墙面上。

对了，还有一款神器—— Bezel-free ，多屏玩家是不是很讨厌显示器中间的黑边，有了这款垂直折射透镜之后，就能将两块屏幕无缝连接起来！以上这些 ROG 系列产品都会在今年上半年与大家见面。

再来看看 ZenBook 系列，华硕称 ZenBook Flip 14 是全球最薄的带独显二合一笔记本，该机搭载了英特尔八代 i7处理器，内置 NVIDIA GeForce MX150 独立显卡，存储组合最高达到16GB+512GB，57Wh电池支持13个小时的续航。

ZenBbook Flip 14 屏幕尺寸为14英寸，支持100% sRGB 色域，并且能够实现360度旋转，华硕还为它准备了一支 ASUS Pen。同时该机的接口也十分齐全，USB Type-C、两个USB Type-A、HDMI输出和MicroSD卡读卡器都一应俱全。ZenBook Flip 14 售价899美元（约合5860元人民币），今年上半年发售。同时我们还迎来了 ZenBook 13 升级版和 Vivo AiO V222 一体机，新 ZenBook 13 机身重量为1Kg，采用英特尔八代 i7 处理器和16GB内存，硬盘最高可选 1TB PCIe SSD，续航时间15个小时。而一体机搭载22英寸屏幕、英特尔八代 i7 处理器、NVIDIA GeForce MX150 显卡。

这些产品和前文的 ROG 系列一样，有望在2018年上半年上市。

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