对于热爱科技和拍照、摄影的朋友来说，一定都听说过 DxO Labs 的大名吧？这家实验室对于相机、镜头和手机摄像头的测试极为专业，被很多人奉为摄影界的权威。而今天，DxO Labs 旗下的 DxOMark 宣布脱离母公司独立运行，目的是保持独立客观。





DxOMark 创建于2003年，一开始只是以工业标准去数据化地测试专业相机和镜头的成像质量，但是从2011年开始，他们也进军智能手机等移动设备，一时间各家厂商也将 DxOMark 的高分作为宣传材料，这让很多人认为 DxOMark 有收钱给分的情况，所以对于这次脱离母公司，DxOMark 表示主要是为了该机构的公信力以及客观性。

在声明中，DxOMark 表示，将继续为客户提供高质量的图像解决方案和服务，帮助对方设计出高质量的相机系统，而这其中包括智能手机、单反相机、无人机、运动相机、监视设备和汽车等。至于母公司 DxO Labs ，未来将致力于开发图像编辑软件，他们在不久前收购了 NikCollection。可能很多人并不知道 DxOMark 的盈利方式，所以才有“收钱”的质疑，其实 DxOMark 还真比很多人想象的要高尚很多。我们在官网上看到的测试结果，其实只是 DxOMark 测试中很小的一部分，至于其他部分则都是普通消费者完全看不懂也没有必要看的。这些内容会被 DxOMark 售卖给厂商，使他们更有针对性地优化自家设备的拍照水平。而测试资料和专业建议这些内容，售卖的价格当然也不便宜，所以 DxOMark 是完全不缺钱的，这才有底气从母公司中独立出来。同样的， DxOMark 团队必须做到比相机厂商更加专业、深入、客观才能让自己的“商品”打动客户，所以虽然 DxOMark 确实向厂商收钱，但仍然能够保持客观。

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