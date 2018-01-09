本周一，vivo 曾表示他们将会在 CES 上展示首款量产版屏下指纹手机。在北京时间昨天晚上，这部手机终于和我们见面了，而除了真机体验之外，vivo 高级产品经理韩伯啸也接受了媒体的采访，现在我们就来看看，这部手机为什么能够全球首发这项备受关注的技术。





vivo 本次展示的样机基于 X20 Plus 设计，而在上次 MWCS 上展示时使用的是 Xplay6，而全面屏+屏下指纹也将成为2018年一项重要的技术。根据各家媒体的现场试用，这款手机支持抬腕唤醒，拿起手机之后屏下指纹识别的区域就会亮起，因为该机使用的是 AMOLED，所以显示指纹区域也并不费电。而在解锁速度上，vivo给出的识别速度大约为0.6秒到0.7秒，误识别率仅为五万分之一。在实际体验中，体验已经和一般的指纹识别区别不大。只是在最开始录入指纹时，用户需要更用力地按指纹识别区域，录入过程大概需要半分钟。而在上次展示时，Xplay6 上的解锁速度还没有办法让人完全满意，看来半年下来，vivo 也攻克了不少难关。vivo 高级产品经理韩伯啸在展示后为所有媒体进行了讲解，主要看点集中在下面几个：首先，其实业界都在等三星提供的全套屏下指纹识别方案，因为屏下指纹技术需要极薄的屏幕，所以一定用到 SuperAMOLED 面板，三星在这方面有天然的优势。但是 vivo 选择自己研发，向三星和 Synaptics 分别采购了 AMOLED 屏幕和光电指纹模组，经过上千台的手工安装、测试之后才达到使用标准。其次，vivo 采购的这款 Synaptics 光电指纹传感器将和高通等厂商提出的超声波指纹识别不同，超声波指纹识别通过超声波穿过屏幕，遇到指纹之后返回、接收，通过接收时间算出指纹沟壑。而光电指纹识别则是通过屏幕发光照亮指纹，然后屏幕下的传感器接收到指纹被照亮的图案，然后解锁。至于传统的指纹识别，采用的是电容式识别技术。

最后，vivo 搭载屏下指纹识别技术的手机将会在一月下旬到二月上旬发布，但并不会是概念性的手机，因为 vivo 首先考虑得是产能要足够高，保证用户都能够买到。同时支付宝等开发商也会和 vivo 合作，增加屏下指纹技术的利用率。并且 vivo 不会因为攻克了屏下指纹就放弃对结构光面部识别的研究，因为除了解锁，结构光面部识别在 AR/VR 等领域同样很有前景。其实有些人可能会说屏幕和光电传感器都是买来的，这种首发不值得赞扬，但小编觉得在安卓阵营都挖空心思想攻克这一难题，甚至三星都一度想放弃的情况下，vivo 能够研发成功还是非常值得肯定的。

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