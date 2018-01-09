就在华为即将召开 CES 发布会之前，本来计划和华为合作在美国销售 Mate 10 Pro 手机的运营商 AT&T 突然反悔，取消了合作协议。这一消息昨天引起了广泛关注，不少人将矛头指向了美国监管部门，那么在混乱的舆论环境下，华为这场 CES 发布会，还有看点吗？我们现在就来看看，这短短一天之内，究竟发生了多少事情。





在昨天确定和 AT&tT 的合作告吹之后，华为消费者业务 CEO 余承东也在微信中愤怒地表示，突然取消合作给华为造成了巨大的经济损失，而在最近几年，华为在美国的所有收购都被美国政府CIFUS给否决了，有时候定金都付了，却不得不打碎牙往肚子里咽。

而北京时间昨天晚上，又有消息爆出。原来这次和 AT&T 的合作，其实双方已经接触了一年时间，好不容易确定在即，却被一份“美国18名国会议员联名致信联邦通信委员会（FCC）主席艾吉特·帕伊（Ajit Pai）”的邮件给搅黄了。在邮件中，这些议员明确要求对华为和美国运营商的合作展开调查，并再次提到了2012年美国国会对禁售华为设备的禁令。

即使合作被叫停，华为还是得如期举行 Mate 10 Pro 在美国的发布会，这部手机的配置和相关信息大家应该很清楚，这里就不再赘述了。需要强调的是，华为为美国用户专门设计了系统界面和相关服务，并且请到了现在大热的“神奇女侠”盖尔·加朵担任华为在美国的“首席体验官”，可以看到为了进军美国，华为的投入绝对不少，现在却一夜回到解放前。

可能很多人不是很了解运营商对于美国手机市场的重要性，其实华为去年就已经开始在美国开放市场销售 Mate 9了，但是因为美国用户完全没有在零售商店买手机的习惯，所以销量惨淡，而 AT&T 占据着美国33%的市场，如果没有 AT&T 的帮助，华为在美国几乎是举步维艰的。所以在发布会后，余承东也是和大家“分享了一些东西”，他表示这次合作失败对于华为和 AT&T 是双输的局面，但是最受伤的还是消费者，因为这意味着美国用户甚至无法买到一家世界排名前三的品牌旗下的产品。同时他还强调，华为一直都是面对质疑走过来的，之前在中国也是从零一步步走过来，而现在华为已经获得了中国、欧洲、日本等一系列市场的信任。

最后，我们还是来看看除了 Mate 10，华为还在 CES 上面发布了什么吧！华为新品路由 Huawei WiFi Q2 在 CES 首次亮相，该路由器支持双通道千兆组网技术，使百兆宽带能够覆盖整个家庭。其实这款产品属于 WiFi 中继器，多个路由能够组成一个网络，覆盖大户型的每个角落。除此之外华为还发布了 HUAWEI VE 2，这款 VR 头盔，自带 Fast LCD 显示屏和电池，分辨率为1600*1440*2，刷新率90Hz，支持手机和电脑的接入。而这款设备也会在中国上市，售价1999元。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。