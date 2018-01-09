高通和博通的收购事件最近似乎是遇到了一些瓶颈，之前有消息称，博通打算通过将“自己人”安插到高通董事会中来推动收购案，但是高通却否决了所有新提名的董事会名单，见招拆招好不热闹。并且据消息称，苹果也在背后推动收购案，本来一切都是向着对博通有利的方向发展，但是今天的一件事情却让形势完全偏向了高通，中国厂商集体发声：反对博通收购高通！





外媒今天发文称，OPPO 和 vivo 表示，反对博通收购高通的这笔潜在交易，因为博通收购高通之后如果要追求更高的利润，肯定会迫使手机厂商支出增加，压缩手机行业利润率，导致华为、三星、苹果等厂商从中获利。同时小米公司也进行了回应，他们表示对该合并交易持保留意见，值得一提的是，高通是小米的股东之一。

对于这场收购案，OPPO 和 vivo 也有详细说明，他们表示从博通的报价和最近的行动来看，这就是一场恶意收购，而一旦成功将会对高通芯片价格、专利收费体系造成动荡，甚至会削减高通的研发经费，导致手机行业活力下降。所以对于收购事件，多家中国厂商都表示如果收购成功，他们将考虑更换供应商。而对于高通来说，OPPO、vivo 和小米的这番支持来得非常及时，根据研究机构国际数据公司 IDC 的数据，高通对于 OPPO、vivo 和小米的出货量达到了对苹果出货量的两倍多，OPPO、vivo 两家就提供了高通每年220亿美元收入的10%。同时高通近年来在处理器、基带、5G 技术上的研发也使这些中国厂商受益良多，打破这一合作体系确实不是双方愿意看到的事情。而因为有中国厂商的撑腰，高通和博通董事会对于收购案也要谨慎对待了，因为一旦失去中国客户，那么高通的价值将会大幅下降。并且因为博通收购高通之后势必会受到反垄断调查，如果中国厂商在监管部门调查时发出反对的声音，那么博通可能会有被罚款甚至退出市场的风险。

最后为大家提供两个信息：首先，2017年11月，高通曾在特朗普总统访华期间和 OPPO、vivo 与小米签订了价值120亿美元的采购合同；其次，高通将会在2018年3月6日举办股东大会，届时将会进行新董事会的选举。

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