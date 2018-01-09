三星参加了在美国拉斯维加斯举办的 CES 2018 消费电子展，但是却没有发布 Galaxy 系列的手机，反而为大家带来了新品、电视、冰箱、智能手表等产品。不过在发布会上，三星移动业务总裁高东真依然透露了不少消息，他表示三星今年第一款旗舰将会在 MWC 上发布，而可折叠手机则需要推迟到明年。







高东真旧照

去年因为骁龙835处理器的难产，Galaxy S8 并没有在 CES 和 MWC 上亮相，而是在 MWC 之后才在纽约单独开了一场发布会。不过今年骁龙845早早发布，产能应该不是问题，所以今年才能够在 MWC 上如期发布，而销售时间会从三月份开始。至于配置，S9应该还会采用一大一小的组合，同时在不同市场使用 Exynos 9810和骁龙845两款平台，据悉 S9 将会搭载单摄像头，而 S9+ 则为双摄，依然会支持背部指纹识别（移到摄像头下方）、虹膜识别和面部识别，而屏下指纹可能要等到 Note 9 了。除此之外，S9有望成为首款支持512GB 存储空间的手机。

对于不少用户关心的可折叠手机（传说中的 Galaxy X），高东真表示公司计划在明年推出这款产品，而原本三星计划在今年推出，而这款产品的传言也已经在“江湖”上流传好几年了。高东真表示一再推迟是因为三星还在试图解决部分用户体验问题，相信大家也不愿因看到三星推出中兴 Axon M 那样的“伪折叠手机”吧？据悉，三星计划在今年年底开始量产 Galaxy X。

同时高东真还透露了 Bixby 2.0 的相关消息，他表示 Bixby 2.0 将会在今年推出，而到2020年，所有的三星产品都将支持 Bixby 语音助手，包括手机、电脑、白色家电和可穿戴设备。对此高东真表示：“许多公司都在研发人工智能技术，但是能够同时具备软硬件生态的不多。虽然三星起步比较晚，但我们有信心为消费者提供最好的体验。”

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