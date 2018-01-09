任天堂 CEO 君岛达己日前接受京都新闻的采访，采访中证实了该公司正在研发睡眠跟踪设备，并且还发表了关于影视、娱乐事业扩展的态度，以及对中国市场的一些看法。当提到 Switch 现阶段的成绩时，君岛表示 Switch 已经超过任天堂的预期。既是家庭客厅 TV 游戏机，又是可以随时游戏的掌机这一点已经被人们广泛接受。任天堂相应地提高了销售预期：今年 Switch 的销量将超过 2000 万台，超过 2017 财年预定 1400 万台的目标，如果达成这一目标，就表示任天堂真正能从 Wii U 的低迷中走出来，任天堂希望延续这一势头。Nintendo Switch 从 3 月 3 日发售至 12 月 31 日自然年结束，日本卖出 340.7 万台，正式超越 Wii U 在日本积累 5 年之久的 330.2 万台。同时成为 2017 年在日本销量最高的游戏平台，仅比 3DS 和 PS4 年度销量加起来的总量少 30 万左右。在刚刚过去的圣诞+新年销售旺季，Switch 也成为最热门的礼物之一，现在这款任天堂掌机已经不仅仅是游戏圈中的明星，俨然更沾上了时尚潮流风，很多年轻网红影星都会秀出自己的 NS 相片——不一定拿来玩游戏，但一定要和旅行包、鞋酷酷滴摆在一起。至于 Switch 推出后，3DS 掌机的命运，君岛表示，有人可能会认为 Switch 的掌机定位可能影响 3DS 销量，然而事实并非如此，3DS 的销量依然符合预期，它们各自有属于自己的受众。任天堂在未来还会继续销售 3DS 家族的设备。这可能就意味着 3DS 系列掌机还有后续，实际上从任天堂上一次直面会我们可以明显感受到 3DS 新作数量的下滑，虽然依旧有优质游戏公布，但总体重心已经偏向 Switch。我们认为这是 3DS 生命周期进入尾声的一种预示。3DS 的后续机种有望在 2018 年被曝光。智能手机游戏业务还没有成为任天堂的利润支柱。而任天堂也始终不认为智能手机游戏市场和传统主机游戏市场之间存在矛盾，智能手机市场的扩大不等于用户流失，对于一家游戏公司来说，反而意味着业务领域的扩大。关于中国市场的话题，君岛表示，任天堂希望扩大这一市场，为此也尝试了好几年。由于中国的政策对于游戏软件有较为特殊的门槛，因此任天堂必须认真地考虑如何向中国销售游戏的问题。而手游入华关键是需要得到一家中国公司的支持，这也不是不可能的事。





对于中国市场的态度依然相当保守，不过透露了寻找中国合作伙伴的意向，不知道国内哪位大腿能够与老任牵手成功。Switch 普遍被视为任天堂回归中国市场的一道最好桥梁，无论是对第三方游戏和独立游戏的开放度，还是任天堂第一方游戏的中文化进程，都足以说明它无法脱离中国市场。加上腾讯游戏《王者荣耀》已经顺利上架 Switch 平台，在与国内游戏厂商、开发者发生更多接触之后，任天堂会更坚定寻求入华的途径，当然，更关键的还是，公司的股东们都希望任天堂能背靠这个全球最大的游戏市场。电影方面，此前多家媒体报道《超级马里奥》动画电影正在筹备中，制作方是因《卑鄙的我》和《小黄人》等闻名的照明动画。任天堂对此依旧守口如瓶，表示无可奉告。任天堂想用更加广阔的思维去思考电影事业，包括电影本身。君岛表示，当他们的想法与合作伙伴达成共识的时候，会立刻向大家公布相关消息。任天堂会很严谨地审视和对待自己的内容，所以不仅仅是给了许可，也会参与到电影制作过程中。他希望有关动画电影的协议能在 2020 年东京奥运会之前达成。2020 年还有一件大事，那就是日本环球影城和任天堂共同设计的主题乐园“超级任天堂世界”将正式开业，它应该会成为一个不可错过的旅游项目。





另外，任天堂还证实了他们确实在开发睡眠监控设备（QOL），不过需要在等到产品有较高完成度，而且确保其足够有趣，会刺激消费者购买欲望的时候才正式发布，团队目前还在研发之中。早在 2014 年，就已经有传闻称任天堂要做一个睡眠测量器，连接到个人手机和任天堂游戏机系统。此后任天堂官方也零星地透露过相关的消息，但这到底是个什么产品一直处于神秘之中。有人将其视为任天堂避开智能手机游戏（当时老任还不想做手游），转向开发智能硬件的开端。这个项目安静了许多年，老任对它守口如瓶，不知道 2018 年能不能露出真容。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。