在2016年的 WinHEC 2016 大会上，高通和微软宣布了两家的合作，当时微软演示了一台搭载骁龙820的 Windows 10 笔记本，并宣布未来将会推进 ARM 平台上的 PC 发展。而在不久之前，也有不少 PC厂商发布了搭载骁龙835的笔记本，但是这些对于推进 ARM 版 Windows 10显然是不够的，所以今天有消息称，高通和微软依旧在为这一计划寻找合作伙伴。





其实正在举行的 CES 2018上，高通和微软已经展示了基于高通骁龙移动芯片的PC设备，除了拥有 ARM 架构平台强大的功耗控制之外，这些设备还能够提供不间断的4G LTE 网络，让我们的笔记本变得和手机一样能够时刻连接互联，而微软和高通将这种设备称之为“Always Connected Windows 10”。而现在高通和微软寻找的合作伙伴，已经不是生产 PC的厂商了，而是电信运营商，毕竟联想、戴尔和华硕等厂商都已经加入了这一联盟，推出了搭载骁龙835的笔记本。据悉，在2017年5月，就已经有AT&T、 BT/EE、DTAG/T Mobile、沃达丰、Orange、Tele2、Swisscom、3、KDDI、Gemalto、Oberthur、Gigsky和Transatel这些运营商和微软达成了合作，并且中国移动本来也在名单内，但是最后却退出了。根据今天最新的消息，最近微软又敲定了Verizon、Sprint、中国电信和意大利电信这几家电信运营商，这样一来，美国本土的三大运营商都将支持微软和高通的这一计划。

那么我们为什么不选择 X86 架构的 PC，而要去选择通过“虚拟机”跑 Windows 10 的 ARM 架构设备呢？因为对于文字、图像处理等轻度办公设备来说，高通骁龙平台的性能已经完全够用了，而骁龙平台却能够提供比英特尔/AMD 平台更低的发热和更长的续航，同时高度集成化的 SoC 也有利于机身的轻薄化。

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