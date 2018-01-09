近日《彭博商业周刊》发文称，对于去过的中国的码农们来说，硅谷一直都是梦一样的地方，因为那里有苹果、谷歌、Facebook 等一系列全世界最酷的公司。但是近年来，硅谷的吸引力开始慢慢下降了，越来越多的中国人选择了离开硅谷，而他们的目的地自然就是回国了。





这一切其实都是从王翌开始的，2011年，王翌辞去了谷歌产品经理的工作，带着刚刚怀孕的妻子从阳光灿烂的加州回到了上海。但是他们的这一决定显然是正确的，王翌在回国后，创立的英语教育应用《流利说》获得了1亿美元的融资。而他的成功让谷歌等硅谷巨头感到惴惴不安，因为他确实为在硅谷工作的众多中国人开了个好头。从那以后，越来越多的硅谷精英回到了中国，在腾讯、今日头条和百度等公司任职，其中最著名的无疑是前微软高管陆奇，他从微软离职之后加盟了百度，担任总裁兼首席运营官，负责人工智能的开发。

越来越活跃的科技行业显然是海归们回国的最大动力，据悉，现在科技行业已经取代了金融行业，成为海归们回国的最大目标。阿里巴巴和腾讯的上市带动了一系列的创业公司，现在不仅腾讯和阿里巴巴成为了全球市值排名前十的巨头，还孕育了大量独角兽，现在全球估值最高的初创公司，有三家位于北京，而不是我们熟悉的硅谷。海归市场的繁荣也促进了猎头的诞生，跨境科技人才服务商GCP就表示，在过去三年之内他们已经为中国企业挖来了100多名技术人员，而他们也拥有挖人的三大法宝：快速增长的工资，机遇以及归属感。这一点在工资上体现最为明显，GCP 表示现在中国的互联网正处于泡沫中，不久前一家初创公司为了招聘一个技术人员，提供了总价达到3000万美元的现金和股票！至于机遇，因为硅谷的企业对于中国员工来说，晋升空间远没有中国的初创公司大，最后前微软软件工程师 Yang Shuishi 表示：“在硅谷，你只是庞大机器中无足轻重的齿轮， 永远都看不到光明的未来。而现在我们纷纷回国，是看好中国的经济和庞大的社交趋势，所以即使回去之后有雾霾等问题，留在中国也比美国强。”

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