bilibili（下文简称 B 站）最近的动作不少，之前他们宣布成立电竞俱乐部“Bilibili Gaming（BLG）”参加 LPL S8赛季的竞争；而在几天之前，B 站宣布获得了29部1月新番的授权，而其中8部将使用付费先看的模式，这被认为是 B 站增加营收的方法。今天终于有人来为这一连串的事情做一个总结了：B 站原来是要上市！





1月11日下午，《财经》报道称，B 站已经进入了上市前静默期，最快可能会在2018年第一季度上市，而估值达到了30亿到35亿美元。其实这已经不是第一次爆出 B 站上市的消息了，去年十月彭博社就表示 B 站计划在美国 IPO，市值有可能会达到10亿美元，而短短几个月过去，B 站估值就翻了三倍？其实2017对于 B 站来说是成功的一年，根据市场调查数据，2016年 B 站全年营收为7.36亿元，而在2017年的前四个月就达到了7.29亿元，所以盈利前景非常好。B 站董事长陈睿就曾经表示，中国视频平台没有盈利的，但 B 站会争取在爱奇艺之后盈利，现在业内人士估计，2017年 B 站已经做到了收支平衡。收支结构方面，游戏代理/联运占据B站营收的80%以上，其实也就是游戏开发商的“广告合作”。其他方面，直播收入约4%、广告销售约4%左右，理财、线下活动和电商销量等其他业务收入占据10%的营收份额。

（图片源自网络 侵删）

其实相比其他同行，B 站已经是非常成功的视频平台，A 站虽然近年来孵化出了斗鱼直播，还有阿里做靠山，但是情况却每况愈下，二次元视频鼻祖日本 niconico 最近也不给力，今年的点击量相比去年大幅下滑。B 站如果能够上市，相信会成为行业的一针强心剂。

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