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2018-01
12
17:11
据贾跃亭和其妻子甘薇最近的声明，他们一直都在努力偿还此前乐视公司欠下的债务。之前在甘薇的微博声明中，她表示已经将酷派公司的8.07亿港元的股份转让给招商银行，抵消了招商银行60%的债款。而今天酷派方面又发布声明称贾跃亭清空了酷派股票，不过乐视网一位负责人却喊话称他们并没有拿到钱。
贾跃亭旗下的 Leview Mobile HK Limited 公司之前是酷派的最大股东，他们分别在2015年到2016年增持了酷派的股票，最高股份达到了28.9%，而最近十天之内，贾跃亭将这些股票全部卖出，第一批价值8.07亿港元抵消了债款，而今天的这一笔包含5.51亿股，按每股0.9港元来看，价值高达4.959亿港元，接手的公司为 Zeal Limited ，是一家于开曼群岛注册成立的公司。
不过和此前的那笔用来抵消银行债款不同，这笔钱现在却不知道会用到哪里去了，因为现在仍有不少供应商在乐视公司门口“安营扎寨”，所以大家都很期待这笔钱能够偿还欠款。但令人失望的是，乐视网负责人却表示他们没有拿到一分钱，之前偿还给乐视网乐视商城的股权是事实，但真的只有股权没有相应的资金。
现在最苦的当属在乐视大楼下驻扎的供应商了，近日，国内27家供应商发表联名信《呼吁对话书》，希望对话甘薇和贾跃民（贾跃亭兄长），希望对方能够坐下来解决债务问题。据悉，这27家公司的被拖欠的款项总价格约3700万元，其实之前讨讨债的公司更多，但在200多天的拉锯战中，已经有多家倒闭了，现在还在坚持的也只能高息贷款、抵押房产来维持经营。
另一方面，贾跃亭旗下的法拉第未来近日在 CES 大会会场外展示了 FF91 豪华电动车，他们表示这款电动车将在2018年年内开始出货。
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