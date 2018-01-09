自从索尼在2013年推出 A7 系列全画幅微单之后，就在高端微单市场一骑绝尘，几乎达到了垄断的程度，因为将全画幅传感器和一系列芯片塞进小巧的机身里实在是太困难了。不过全画幅微单这个品类也已经被索尼独占四五年了，其他厂商当然都摩拳擦掌准备反击，今天尼康就在 CES 上公布了旗下的全画幅无反相机全新卡口——Z 卡口。





在 CES 发布会上，尼康发布了全新的 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 镜头，但是同时也带来了新的无反相机专利，据文件显示，该专利是专门为全画幅无反相机而设计的卡口，命名为 Z 卡口。外侧直径为49mm，法兰距只有 16mm ！

这是什么概念呢？我们可以将法兰距理解为卡口到焦平面（也就是传感器）的距离，只有镜头的法兰距和机身的法兰距一样时，才能够保证焦平面正好在传感器上。而尼康这款法兰距只有16mm 的卡口，几乎能够和所有品牌的镜头通用！举例来说，尼康 F 卡口法兰距为46.5mm、索尼 E 卡口为18mm，佳能44mm。也就是说，这些品牌的镜头都能够用在尼康 Z 卡口的相机上。因为镜头的法兰距是固定的，而机身的法兰距却能够加转接头加长，尼康 Z 卡口（16mm）加一个2mm 的转接头就能用索尼的 E 卡口（18mm）镜头了，可是索尼的相机却不能转接尼康 Z 卡口的镜头，因为没有转接头可以缩短机身的法兰距。

现在索尼微单被誉为万能数码后背，上图中A7系列使用佳能镜头就是证明，但是这个名头以后就要易主给尼康了。而尼康这个新卡口显然是经过深思熟虑的，近年来尼康单反份额不断下滑，财报越来越难看，甚至去年还传出要被索尼收购的消息。而现在采用了一个“通吃型”的卡口，尼康就能够免去不少自行设计镜头的功夫，而索尼此前的成功也表明这确实是一条明路，就看这个 Z 卡口能不能拯救尼康了。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。