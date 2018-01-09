本周华为在 CES 上吃瘪的事情引起了广泛关注，因为 AT&T 的临时反悔，华为为 Mate 10 Pro 进军美国市场做的一切努力都打了水漂。不过这并不能够阻挡中国手机厂商进军美国市场，今天又有消息称，一加手机 CEO 刘作虎在 CES 展会的采访中表示，一加手机今年准备与美国运营商谈判，争取获得销售支持。





刘作虎的原话是：“如果有合适的机会，适当的时机，我们非常愿意尝试与美国运营商谈判。”但是从语气中不难看出，其实一加现在还没有一个明确的时间表。值得一提的是，因为一加手机和高通的良好关系（国内去年拿到骁龙835的厂商只有三家：小米、一加和努比亚），应该不会受到太多场外阻碍。其实对比华为，一加在欧美市场的群众基础或许更好，几年来欧美市场一直都占一加手机总销量的50%左右，就拿去年推出的一加5T 来说，欧美市场开售6.5小时就超过了一加5全天的销量，各大城市零售店都排起了长龙（配图为一加3T）。所以如果有运营商的加持，本来就有很好群众基础的一加手机相比会有更好的销量，因为据调研机构统计，美国手机市场90%的手机其实都是通过运营商渠道销售的。

而除了透露进军美国市场的动作之外，刘作虎还透露了一加新手机的消息，根据此前的经验，一加并不喜欢抢占芯片首发这个噱头，所以今年也一样，下一款一加手机（一加手机6？）将会在第二季度末上市，搭载骁龙845和最高8GB 内存自然是板上钉钉的事情了。

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