虽然现在索尼游戏机中最新的是 PS 4 Pro，但现在国行 PS 4 仅2199元的售价还是十分良心的。而今天索尼又推出了一款“大作套装”，售价同样为2199元，但是增加了近期火热的三款游戏大作，所以最近要买游戏主机的朋友，不妨前往查看。





该活动从1月12日在中国大陆地区开始，“大作套装”零售价为2199元，与此前 PS4 单机售价保持一致，有 500GB PS4 黑色和冰河白两个版本可以选择，缺失了金色选项。附赠的三款游戏分别为《地平线·零之曙光》、《钠克的大冒险·双英与古代兵团》的游戏光盘和《驾驶俱乐部》游戏兑换代码。同时索尼还提供了一张 PlayStation Plus 三个月会员兑换代码卡，《三国战纪》、《皇室战轮》、《艾希》和《鲤》等游戏的礼包或优惠卡，赠品还是非常给力的，因为就三款游戏和三个月的会员（拥有多人在线游玩、每月免费游戏、独家折扣优惠、活动优先预享特权等服务），价值就高达299+249+159+69=776元。值得一提的是，产品数量有限，售完即止哦！值得一提的是，几天前索尼在 CES 上宣布了 PS4 系列的销量，从2013年11月15日开售之后，PS4 的全球销量已经突破了7060万台，游戏方面也已经有了超过6亿1780万份的销量。即使是在不景气的 VR 市场，PSVR 也取得了200万套的出色销量，VR 软件和游戏销量也高达1220万份。

大家也不必担心现在买 PS4会很快过时，游戏主机的生命周期一般高达6年以上，而 PS 4 Pro又为 PS4 续了一口，所以下一代 PS 5 可能直到2021年才会发布，所以市场调查机构 IDC 也预测称，PS4 主机销量将会在2019年超过1亿台。

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