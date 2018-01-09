今天腾讯旗下媒体《一线》发文称，一位接近 ofo 公司的内部人士透露，从本周开始，ofo 公司账户上可用资金仅剩6亿元，而且拖欠供应商资金高达25亿元，亏空押金约30亿。而 ofo 也在第一时间进行了回应，表示报道失实，ofo 现在运营非常健康，对于这种推动假新闻传播的做法，ofo 将用法律武器捍卫自身权益。





我们还是先来看看《一线》说了什么，他们表示 ofo 现在公司账户上仅剩6亿元，而现在 ofo 每月在员工工资、运维以及押金流动等方面都要花掉4到5亿元，所以这些资金仅能够支持一个月了。除此之外，在本月10日 ofo 发了员工工资之后，账上现金已经不到5亿元，同时还欠供应商25亿，亏空押金30亿元。业内人士也表示，现在 ofo 的局面非常被动，因为最近诸多消息显示 ofo 和大股东滴滴出行的关系已经逐渐走向破裂，最近滴滴收购小蓝单车之后也打算自起炉灶。而后来又有消息称 ofo 股东之一朱啸虎出售了手中的 ofo 股份套现30多亿美元，因为此前他曾经推动滴滴和摩拜的合并，但是结果并不是非常愉快。而刚刚 ofo 的回应也很清楚，他们表示自己的订单量保持稳定，资金流非常健康，而腾讯作为门户网站，采用匿名信源，在没有任何采访的情况下杜撰新闻事实，并且在腾讯发文之后网络上出现了大量类似稿件，所以他们怀疑对方有公关手段，所以对于一切转载和推动该新闻的行为，ofo 都会一诉到底。

需要强调的是，网传 ofo 不久前获得了阿里巴巴投资的10亿美元融资，而腾讯正是摩拜单车的投资者。

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