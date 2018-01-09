机械键盘是个好东西，不管是我们小编还是程序员几乎都是人手一个，但是要说缺点机械键盘还真不少，比如噪音、重量、体积等等。不过今后关于重量和体积或许已经有解决方案了：知名键盘制造厂商Cherry推出主打轻量化的MX Low Profile RGB轴体，这可不是一个新颜色，而是一个新体系，这款新轴体甚至能够塞进普通的笔记本中！





MX Low Profile RGB轴体高度仅有11.9mm，而此前的机械键盘轴体高达18.5mm，缩小了足足6.6mm，这一点从下方的示意图中更好体现，确实小巧了不少。就拿Cherry这次举例的MX Low Profile RGB红轴来说，键程从4.0mm减少到3.2mm，不过手感并没有丝毫的减弱，Cheery称新轴体使用了提升精度和寿命的Gold-Crosspoint技术，驱动特性几乎没有发生变化，并且寿命也达到了5000万次的点击。

值得一提的是，这也是 Cherry 30多年来第一次真正意义上更新轴体，目标应该是用在笔记本键盘中，因为Cheery把RGB灯也集成在了轴体中，MX Low Profile RGB的外壳是透明的，内部能够安装贴装发光二极管，整个键帽都能够均匀发光，同时支持1680万色的RGB光源。

至于大家什么时候能够买到搭载这种轴体的键盘，其实也不远了，虽然Cherry现在只发布了MX Low Profile RGB Red红轴，但是Ducky魔力鸭已经在第一时间宣布，MX Low Profile RGB Red将由他们来首发，新品命名为“Blade Air”，很显然是一台主打轻薄的机械键盘，从图中可以看到，键盘厚度已经和薄膜键盘非常接近，不过现在我们还尚未知道该款键盘的售价和上市时间。

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