山寨手机在过去曾经是不少人痛恨至极的东西，但是随着国产手机厂商过去在千元机市场的努力，其实山寨机已经几乎被消灭殆尽了。不过这并不代表着我们平时买手机就不懂担心中招，今天鲁大师发布了2017年度的假机排行榜，那么2017年，那些手机被山寨的概率最高呢？





根据鲁大师的数据，2017年，鲁大师安卓版一共检测手机真伪 16612093 次，验出假机 318987 部，占比2.3％，虽然占比不多，但数量依然庞大。这其中三星的“盖世旗舰”W2017山寨机最为猖獗，占假机总量的17.59％！而三星前一款商务旗舰 W2016也进入了前八。考虑到三星 W2018 刚刚推出不久，看来明年的山寨机排行榜已经需要给它留一个位置了。

排名第二的就比较好猜了，毫无疑问来自苹果，iPhone 7 Plus占据了所有山寨机 12.13％ 的份额，而排名前十的还有 iPhone 6S Plus （占比5.07％）和 iPhone X （5.05％），分别排名第五和第六。很显然，现在的这些山寨机都看中了很多人爱面子的心理，善于用高端机来诱使用户购买。





不过除了三星、苹果这两家受灾严重的品牌之外，小米、OPPO 和 vivo 的上榜确实令人惊讶，考虑到这些手机售价并不高，也并没有超高端定位，所以山寨厂应该是看中了它们的高销量，通过鱼目混珠的方式行骗。

那么哪些地区的假机分布最多呢？广东作为“山寨机工厂”显然成了重灾区，占据了20%的产量，其次是山东，占据11%，排在后面的还有河北、河南和四川省。同时鲁大师还提醒大家，在广州、北京、深圳、南京和上海购买手机特别容易买到山寨，买手机需注意！

最后提醒大家，在购买旗舰机型和热卖机型时，特别是在非官方渠道，要注意验证手机真假。

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