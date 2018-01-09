1月15日上午，微信创始人张小龙在“2018年微信公开课PRO”上进行了专题演讲，分享了不少关键数据的同时，还对不少用户关心的问题进行了解答，这个时候想必大家的微博都已经被刷屏了吧？我们现在就来总结一下，看看今天张小龙究竟说了些啥。





首先对于近期火热的跳一跳，张小龙称这当初其实只是当做一个 DEMO 来做的，而它的成功确实体现了小程序的威力，张小龙还表示自己最高能够跳到6000分，在现场也当场玩出了900多分的高分。对于跳一跳，数据表明该游戏的日活跃用户高达1.7亿！次日留存率达到了65%，三日留存率60%，七日留存率52%，用户粘性相当高，而其中26到30岁竟然是游戏主力，占到了24%，31到40岁占据21%。而对于整个“小游戏板块”，用户数量也已经高达3.1亿，并且这其中22%的人其实从来不玩游戏，看来小程序确实一定程度上拓展了游戏人群。而对于我们使用频率非常高的微信公众号，张小龙显然也有自己的计划。首先在打赏功能上，此前因为腾讯和苹果在打赏分成上的分歧，微信下线了这一功能，但是他们显然不会放弃这一市场。张小龙在会上承诺，打赏功能将很快恢复。并且微信还会进一步加强公众号的影响力，他们已经在开发一款公众号独立 App，同样会很快发布。同时对于公众号未来的发展，张小龙还是希望它能够保持内容集合的形式，而不会去追随现在流行的信息流、时间线形式，如果大家喜欢那一种，可以在“看一看”小程序中浏览。而对于公众号未来的发展，赵小龙希望它能承载的不仅仅是长文和视频，最好能够增添一些可以随时创作的内容。而对于很多人质疑微信是不是要做平台的情况，张小龙也表示虽然微信是用户最多和消耗时间最多的 App，但是他也不认为微信是一个中心化的存在。所以未来，微信不会向用户发送任何推荐和骚扰信息，比如说推荐公众号，张小龙称，要把选择的权利交给用户自己。同时他也强调，微信不会去看用户的聊天记录。总结来看，小程序和小游戏依然会是未来微信发展的重要方向，但是这个平台并不会成为另一个操作系统，同时张小龙也依然希望它能够保持现在简单、纯净的使用体验，想想也是，微信中功能其实非常多，但是入口和界面却十分精简，或许国内其他开发商也应该多学习一下吧！

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