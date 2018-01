你认为2017年国内手机市场最热销的手机是哪一部?iPhone 7,小米6还是华为 P10?实际情况可能会让你大吃一惊,今天 CNBC 引源市场调查公司 Counterpoint Research 的数据发布了一篇报道,原来 OPPO 才是统治2017年中国手机市场的两大巨头。





根据 Counterpoint Research 周一公布的“2017年中国市场最畅销智能手机”排名,除了苹果的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus ,其他八部都为国产手机,OPPO R9s 夺得榜首令人惊讶,该机占到了2017年中国市场智能手机总销量的3%,而排名第二的 iPhone 7 Plus 占据了2.8%,差距并不大,除此之外,iPhone 7 排名第五,占比为2.4%,iPhone 8 系列和 iPhone X 因为上市时间短,并没有入榜。对于苹果的表现,Counterpoint Research 分析师詹姆斯·阎(James Yan)称,iPhone 7 在苹果秋季发布会之前的表现就已经非常优秀了,而在 iPhone 8上市之后,不少人转头选择更加便宜的 iPhone 7系列,这使得这两款手机又迎来了一轮销售高潮。对此詹姆斯表示,虽然价格是考虑因素之一,但因为 iPhone 7 Plus 销量更高,所以中国消费者还是更看重手机配置。不过对于苹果来说,中国市场的情况不容乐观,之前几年,中国市场曾经由苹果和三星主导,但如今三星已经断崖式下跌,国产厂商已经占据了绝对主动。IDC数据显示,2017年第三季度,华为以19.4%的市场份额高居榜首,后面四位分别是 OPPO、vivo、小米和苹果。可有趣的是,我们再这个热销榜单中并没有看到华为品牌的手机,只有华为子品牌荣耀有两款入榜,而 OPPO 和 vivo 的强势表现相信会让其他厂商相当嫉妒。考虑到今年小米在印度的强势表现,还有华为在欧洲等地区的销量占比,OPPO 和 vivo 的销量确实大多都是在国内市场刷出来的。

以下为2017年热销手机榜单:1.OPPO R9s2.iPhone 7 Plus3.vivo X94.OPPO A575.iPhone 76.OPPO R117.vivo Y668.荣耀8 Lite9.小米红米Note 4X10.荣耀畅玩6X

欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。