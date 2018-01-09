2017/01/16 15：40更新：



谷歌和高德地图均对日媒的报道进行了辟谣，谷歌表示谷歌地图在中国没有任何变化，而高德地图表示根据政府的相关政策，现在还没有和谷歌地图有进一步的合作计划。



以下为原文：



谷歌近年来一直都对回归中国市场抱有极大的兴趣，但是一直都没什么成果，只在 AI 等领域有一些投资和业务发展，还有像投资触手直播这样让人看不懂的动作，至于大家关心的搜索、云服务和邮件等业务则毫无消息。但是今天有消息称，谷歌将在中国大陆重新上线地图服务！





消息来自日本经济新闻，报道中称谷歌将在中国大陆上线地图服务，并且将会提供网页版和移动应用版，不过他们同时也强调，这个地图其实是经过特别定制的。具体来说，当用户使用中国版谷歌地图时，使用的其实是来自高德地图的地图资源。日经新闻对此发表评论称，谷歌这次在地图业务回归中国市场的过程中选择和当地企业合作，表明了现在谷歌中国战略正在发生变化。虽然因为双方很多意见并不统一，所以谷歌自己的业务是绝不可能回归中国市场的，但是他们其实可以通过和相关部门、当地企业合作的方式回归这一市场。比如最近谷歌大力发展的人工智能技术就得到了大力支持，不久前就有新闻称谷歌在北京租下了6000平米的写字楼，考虑到去年他们刚刚在北京建立了谷歌中国AI中心，谷歌和当地政府在人才引进、技术交流上应该有不少合作协议。更加清楚的一点是，在谷歌自己的 GCM 推送服务无法进入中国大陆市场的情况下，选择在2017年和工信部、国产手机厂商等机构和公司建立了“统一推送联盟”。这也侧面证实了至少在安卓手机上，谷歌框架虽然回归无望，但谷歌在用另一种方式刷新自己在中国大陆市场的存在感。

话题回到这次谷歌地图回归中国上来，虽然在国内使用的会是高德的地图资源，但是考虑到谷歌 App 更加干净快捷的使用体验，还有谷歌强大的知名度，想必会有很多人为此买账。回想起2017年谷歌翻译回归中国，或许未来谷歌邮件、谷歌云服务甚至是谷歌搜索都有可能会慢慢回来，不过大家欢迎他们以这种形式回归中国吗？不妨留下你的意见。

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