虽然2018年的春运售票从1月2日就已经拉开了帷幕，但实际上大家放假那前后的火车票这几天才刚刚开售，所以随着这一春节前最高峰时段的到来，12306 也迎来一年中压力最大的高峰期。今天新华社为我们带来了相关报道，我们就一起来看看，这张回家的火车票究竟有多难抢吧。



据报道，春运期间 12306 日均页面浏览量达到 556.7 亿次，最高峰出现在1月12日，一天之内涌入了 813.4 亿人次，还提供了720亿次余票查询服务，当天发售车票1029.7万张。而在1月3日到1月14日中，全国铁路以各种方式出售车票13306.7万张，比起往年同比增长3.2%，而这些票中，12306网站平均每天贡献859.2万张，占总数的77.5%，看来现在网络购票已经成为了绝对的主流。





而在1小时点击量方面，最高也达到了 59.3 亿次，这意味着平均每秒就有 164.8 万人次在和你争夺这张车票。这样的流量对于12306的服务器也有很大的压力，但是很显然，今年12306的服务器已经稳定了不少，基本上不会出现崩溃的情况。对此12306表示今年他们优化了验证码策略，还引入了微信支付，同时新引入的风险控制系统对黄牛也能起到一定的遏制效果。不过即使如此，网络上还是一票难求，并且今年各家旅行类 App 普遍推出了加价抢票功能，不过据我们实际体验，抢到热门班次的概率非常低，而至于那些时间很尴尬的车次，其实手动抢也是比较容易抢到的，小编自己就抢到了一张凌晨发车的零时增开高铁。而对于购票人群，12306也给出了相关数据，今年购票的人群中，90后已经成为了绝对主力，占据了50%的比例。并且现在90后更喜欢选择 G 字头高铁或 D 字头动车，25%不到的90后会选择普快列车。这一定程度上反映了现在90后已经成为了外出上班、务工者的主力军，而且这一人群也存在一定消费升级的现象。

最后给大家一点建议，如果你还没有买到票的话，不妨选择一些时间不是那么好的车次，并且直达车次比停站多的车次好抢，实在抢不到票，也可以选择换乘回家的“曲线策略”。

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