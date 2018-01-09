CES 大会上，华为和 AT&T 合作告吹的事情虽然已经尘埃落定，但是美国媒体却挖出了越来越多和这件事情相关的信息。比如近日就有美国国会两位重量级议员发起一项议案，拟禁止政府机构采购华为、大唐联芯及中兴的产品和服务。而今天路透社又发文称，美国议员敦促 AT&T 切断与中国厂商华为的所有商业联系！





AT&T 和华为的这次合作其实已经经过了接近一年的谈判，双方本来约定 AT&T 帮助华为在美国销售 Mate 10 手机，最后却在 CES 发布会之前被临时叫停。而根据知情人士的说法，AT&T 自己也是非常不希望合作被取消的，所以这次合作破裂实属一场多输。而虽然华为和 AT&T 这次在销售 Mate 10 上有合作之外，其实双方在电信业务上也有大量合作，比如在 5G 标准的制定和网络搭建上就有很多合作，并且AT&T旗下折扣套餐提供商 Cricket 其实也是销售华为手机的，而现在美国国会议员希望 AT&T 切断和华为的这一切合作。对于这一消息，AT&T 表示不予置评，但强调现在他们仍然没有确定 5G 网络设备合作商。而华为也拒绝正面评论，但强调公司向全球前50大运营商中的45个销售网络设备，并且用户隐私永远是华为眼里的重中之重。根据此前的业界猜测，美国议员是怀疑华为手机搭载的自研处理器——麒麟系列——留有后门，会对美国国家安全造成威胁才会紧急叫停合作。但是现在来看，他们对于华为、甚至是中兴的所有业务一刀切（中兴手机在美国市场排名前五），显然是对美国本土企业的保护和海外企业的阻碍，或许华为等厂商需要想想办法了，毕竟美国是全世界消费能力最强的市场。

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