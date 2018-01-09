不久前曾有媒体报道称，原 ZUK 品牌负责人常程已经正式回归联想移动中国区，担任 MBG 中国业务产品组织负责人，简单来说就是，常程将会负责今后中国市场 motorola 及 Lenovo 手机的产品定义和研发工作。而消息都没传出几天，常程就开始“工作”了，今天，他在微博中放出了一张尚未发布的联想新机。





从常程放出的图片不难看出，这款新机使用了四曲面的玻璃背板+金属中框的组合，颜值似乎并不低，并且下方的 Lenovo Logo 也让人有些摸不着头脑，因为去年联想早已经宣布，联想手机和 ZUK 手机品牌资源将会综合到 motorola 品牌下，今后联想手机将会只有 Moto 一个品牌，不知道这部新机究竟是什么来历呢？

在经过比对之后，小编发现图中手机十有八九就是还未在国内上市的 moto X4，因为天线的位置、玻璃材质以及特殊的玻璃图层都非常相似，同时X4也是拥有金色版本的。这款手机去年秋天已经在海外市场上市，搭载了骁龙630处理器、3GB/4GB RAM+32GB/64GB ROM 的存储组合，同时 IP68级别防水、1200+800万像素的配置也使其在中端市场颇受欢迎。





不过考虑到国内中端市场的激烈竞争， moto X4 能否生存下来还真未可知，而且 moto X4的国内版也不是常程牵头研发的，所以联想手机真正的回归或许还需要一段时日。为什么我们要对常程抱有如此高的期待呢？因为过去他掌管下的 ZUK 确实取得了非常优秀的成绩单。他在2015年6月出任 ZUK CEO ，而该品牌在互联网手机竞争最为激烈的2015到2016年之间活了下来，不仅年销量破百万，更是有着不错的市场口碑。然而在2017年，本打算大干一场的 ZUK 却突然被砍，ZUI 也成为了所有联想手机统一的操作系统（这也算是联想对 ZUK 的认可吧？），大家认为此前 ZUK 手机的成功能够在联想和 motorola 身上复制吗？

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