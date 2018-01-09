去年年底，曾有消息称金立董事长刘立荣在澳门赌博欠债，导致金立无法付清欧菲光等供应商的账款，当时这个消息使欧菲光的股价在几天之内疯狂下跌。不过后来各大供应商纷纷辟谣，还前往金立和刘立荣合影以示合作愉快，当时大家都以为这件事情确实是谣传，然后就放一边了。但是今天的一个新消息却让吃瓜群众再次聚集了：刘立荣的股权被法院冻结了！





有媒体报道称，金立手机董事长刘立荣持有的41.4%金立股票已经被法院冻结，冻结时间为2018年1月10日到2020年1月9日，由东莞市第一人民法院执保。好端端的，怎么会突然被冻结股权呢？难道一个月以前的传言是真的？有媒体就此事采访了金立，该公司发言人称：“由于目前该事件已进入司法程序，公司不便进一步回应。我司将积极配合司法工作，尽快解决此事。”而在查阅深圳市场监督管理局的信息之后，各家媒体也都没有发现金立公司有异常信息和严重违法失信信息。实际上金立手机在2017年取得的成绩还是很优秀的，不仅在国内首发了四摄像头手机，全面屏这一新概念也跟上了，推出了不少18：9屏幕的手机，再加上“流量担当”薛之谦作为代言人，金立2017年销量排名第六，增速排名国内第五，55.6%的用户粘性排名第四，已经成功跻身一线厂商，但这次突然闹出这么一件事，不知道会不会为金立的2018年蒙上阴影呢？

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