在短视频无比火热的现在，快手已经成为了广大人民群众日常生活中的一项重要消遣，虽然这款 App 存在着很多争议，不过互联网市场，用户就是王道！今天彭博社发文称，快手即将融资10亿美元，而估值已高达170亿美元。





彭博社称，一位要求匿名的知情人士向他们透露，快手一直在与潜在的投资者磋商170亿美元的 IPO 估值，同时现在正在寻求一轮10美元的融资，不过现在尚未达成最终协议，融资的细节或许会有变化。而快手的上一轮融资发生在2017年3月份，当时他们获得了腾讯领投的3.5亿美元融资，而当时快手的估值约为30亿美元。其实去年12月14日就有消息称快手计划进行估值150亿美元的 IPO，当时快手立即进行了否认，但这次快手官方对该报道不予置评。那么现在快手170亿美元的估值是什么水平呢？近日国内另一家视频平台 bilibili 也传出了上市的消息，《财经》杂志对 bilibili 的 IPO 估值约为30亿美元，而国内互联网行业的巨头滴滴出行估值超过500亿美元。其实说起快手，就不得不提起它代表的深刻矛盾。根据快手给出的数据，该 App 的日活用户数量达到1个亿，总用户数量超过6亿，并且每月营收高达2亿多元，是国内为数不多能够收支平衡的视频分享平台。但是因为快手主要覆盖的是三四线城市和农村等市场，还爆出过不少负面事件，所以一直被贴上“低俗”的标签，网络上对这款 App 的质疑也一直没有停止过。

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