现在新能源电动车已经成为了汽车行业一个重要的发展方向，甚至能被称作汽车行业的未来，但是对于用户来说，充电桩的匮乏是很多人对新能源汽车望而却步的首要原因。过去国内的“三桶油”让加油站遍布国内各个角落，那么未来谁能够让充电桩遍布全国呢？答案显然只有一个——国家电网。





新华社今天发文称，国家电网计划在2020年之前，建设12万个电动汽车公共充电桩，在京津冀鲁、长三角和其他地区主要城市之间形成完善的公共充电桩网络。对于这一规划，国网电动汽车公司董事长江冰称：“到2020年以后，电动汽车很可能跨越它交通工具的属性，成为未来能源系统的一个基本单元，充电桩将成为连接新能源和电动车两个万亿级市场的结点。”而根据国家电网的规划，未来的电动汽车公共充电桩将会和“智慧车联网平台”相结合，接入的充电桩总数会达到300万个，这是个什么概念呢？截止2015年，全国的加油站数量为98595座，考虑到近年来燃油车并没有迎来跨越式增长，所以现在的数字应该相差不大，而这意味着仅靠国家电网建设的12万个充电桩，就已经能满足一定程度的需求。为什么不说能满足所有需求呢？虽然高端新能源车的满电续航里程最高能够高达500公里，基本达到了燃油车的满油里程，但是燃油车加满油可能只需要5分钟，但新能源车充满电却至少要一个小时左右，这还是特斯拉超级充电站的成绩，如果是国产电动车，那么充电时间可能会高达10小时。所以考虑到效率，充电桩数量必须非常非常多。

所以国家电网才会设立“智慧车联网”平台，该平台下，普天新能源、特来电、星星充电等17家充电运营商都将互联互通，这才有之前300万个充电桩的“豪言壮语”，而且这一平台下，不仅支付等服务全部统一支持，而且能够通过大数据分析使得电动车在合适的时间、地点充放合适的电量，让电网更智慧、更安全，推动绿色能源发展。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。