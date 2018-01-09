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2018-01
17
14:29
根据三星移动通信事业部总裁高东真在 CES 上的采访，Galaxy S9系列将会在2月末的 MWC 上发布，但是具体的发布、上市时间仍不确定，所以很多计划购买手机的朋友也难以确定是不是需要等 S9发布。不过现在我们有靠谱的时间了，爆料大神@evleaks 曝光了S9系列的发布时间和上市时间。
@evleaks 在推特上发文称，三星 Galaxy S9 系列将会在2月26日发布，3月1日开始预订，并于3月16日开始发货（以上时间为巴塞罗那时间）。作为参考，MWC（巴塞罗那世界移动通信大会）的举办时间为2月27日到3月2日。
至于国内发布的时间，大家可以参考去年的两款旗舰，Galaxy S8正式发布时间为3月29日，国行版发布时间为5月18日，Note 8发布时间为8月23日，国行发布时间为9月13日。所以这次 S9 应该会在3月份发布国行版，并且考虑到之前国行版 S8和 Note 8都是发布会后几天就上市了，这次 S9 应该也不会让人等太久。
还有大家关心的配置、外观问题，S9/S9+屏幕尺寸和外观都会延续上一代的设计，不过下巴有可能会进一步缩小，也将在不同市场使用 Exynos 9810和骁龙845两款平台。据悉 S9 将会搭载单摄像头，而 S9+ 则为双摄，依然会支持背部指纹识别（移到摄像头下方）、虹膜识别和面部识别，而屏下指纹可能要等到 Note 9 了。除此之外，S9有望成为首款支持512GB 存储空间的手机，两个版本电池容量分别为3000 mAh和3500mAh。
所以现在看来，S9 除了指纹识别位置改变、性能提升和 S9+ 增加双摄之外，基本上就没有变化了，如果没有渲染图中超高的屏占比，那么也只能送上一句“提升不大”作为评价了。
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