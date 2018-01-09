2017年1月17日17：20更新：



就在刚刚，东方航空公司发布公告称，即日起，东航旅客可以在飞行全程使用具有飞行模式（需要打开飞行模式）的手机，以及规定尺寸内的平板电脑、电子书等设备。



原文：



飞机上手机该不该开机这一问题一直都备受争议，支持开机的用户表示国外航空公司都没有飞机上通讯设备关机的规定，中国也应该效仿，而反对者表示规定在那里摆着，而且无线电是否会干扰飞机还有待查证。不过现在双方的争论似乎可以停止了，民航局最新的指南中显示，未来将放宽对便携电子设备的限制。





昨天，民航局发布《机上便携式电子设备(PED)使用评估指南》，专门对机上便携电子设备（手机、笔记本、平板电脑、电子书和游戏机等设备）的使用进行了解释。指南中明确表示，为了满足广大旅客需求，在经过技术测试、规章修订等工作之后，开放机上便携电子设备的条件已经基本成熟。不过现阶段还不能够一股脑全开放，民航局也强调，航空公司需要明确规定可用电子设备的种类、可用和禁用的时间段、可用和禁用的模式、便携电子设备的存放保管和应急处置要求等。完成以上工作之后才能够提出申请，民航局会对航空公司的申请进行审核，然后发放合格证。而规定刚刚出台，不少航空公司就已经开始行动了，秋春航空就表示他们已经启动评估工作，公司将尽快提交审核，预计在今年上半年，旅客就能够在飞机上有条件地使用手机等电子设备了。不过民航专家綦琦表示，起始阶段中小航空公司进行尝试的可能性很大，但大型航空公司可能就不会很快跟进了。最后，大家可能对于安全性有一定的考虑，其实国外航空公司允许手机开机已经非常普遍，并且相关技术也很成熟，甚至还有机上 WiFi 可以用，空客和波音等公司在设计制造环节都已经考虑到了电子设备对信号的干扰。所以后续，国内航空公司也会在空中 WiFi 等技术上进行研发，让在飞机上完全无障碍地使用电子设备。

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