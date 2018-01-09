今天下午，魅蓝举办了一场盛大的发布会，大家可能只知道他们发布了魅蓝 S6，但其实这场发布会上，魅蓝宣布了三件重要的事情：新机魅蓝 S6、采用全新的 Logo “mblu”，还有售价超过1000元的高端耳机和599元的中端耳机。





先来看看魅蓝S6，该机搭载了三星首款全网通芯片Exynos 7872，不过只支持 LTE cat.6，同时它采用了 A73 架构，单核成绩远超骁龙652、625和联发科 P20 等中端处理器。除此之外，魅蓝 S6 还搭载了5.7英寸18:9 HD+全面屏，3GB 起步内存和32GB 起步存储空间，后置摄像头为1600万像素，来自三星，前置摄像头800万像素，前后摄像头都支持虹软算法，支持18W快充。

操作系统方面，魅蓝 S6 搭载了Flyme 6.2，经典的小圆点也回归了，支持压力触控功能，mBack 也升级成为 Super mBack ，支持轻触返回、重按回到桌面、长按息屏、上划多任务、侧滑切换多任务等功能。

外观方面，魅蓝S6 拥有专属的淡钴蓝颜色，并且采用了侧面指纹识别功能。售价方面，3+32GB 版本999元，3+64GB价格1199元，1月19日上午十点开售。

和之前网络上传言的一样，魅蓝将 logo 改成了 mblu，不过该 logo 主要面向海外市场，在国内则会将“MEIZU”与“mblu”版本掺着卖，不过前者会是绝大多数。至于 LIVE 耳机，这回是真的用上了楼氏四单元动铁组合，确保了每个频段的还原都十分准确，同时魅蓝还用上了双通管道技术，MMCX通用接口配套三种管嘴套件，用户可以选择自己喜欢的套件，售价1299元。而魅族 Flowbass 耳机则采用了E-Audio EK-61810动铁和复合振膜动圈三单元结构，专门为低频设计，售价599元。





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