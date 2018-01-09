不知道大家有没有在 App 和游戏上花过钱呢？其实很久之前，中国的手机用户是不愿意为软件付费的，但是近年来这一情况已经有了改善，根据应用市场调研机构 App Annie 的数据显示，2017年中国智能手机用户在应用上的花费已经接近350亿美元。看到这一消息，最难受的公司应该就是谷歌了， Google Play 在中国市场的缺席使他们每年损失数十亿美元。





App Annie的数据中，中国消费者在 App 上的消费，最近两年内增长了270%，而未来还会有更大的增幅。但是如此庞大的市场，却由苹果的 App Store以及腾讯、百度等中国公司的安卓应用商店所瓜分，谷歌作为安卓平台的发行方，却没能在里面捞到一滴油水。虽然中国不少用户懂得科学地上网，但是根据2017年的数据，他们为 Google Play 贡献的收入依然小到可以忽略，所以在最近八年时间内，谷歌一直都试图让 Google Play 返回中国市场，但是没有成功。根据谷歌的数据，2017年第三季度，Alphabet的“谷歌其他收入（ Google Play 包含在其中）”达到了34亿美元。据悉，和苹果的做法一样，谷歌也会收取用户购买 App 金额30%的费用，如果 Google Play 能够登陆中国市场，那么还有非常大的增长空间，因为过去几年中国手机用户的 App 消费集中在北上广等一线城市，但是随着小城市和农村用户接触智能手机，中国的应用市场将继续强势增长。其实不久之前，曾有消息称谷歌将会联合网易在国内推出经过审查的 Google Play ，现在尚不清楚合作达到了哪一步。但是我们可以确定的是，谷歌一定在努力将各种业务搬回中国，月初时谷歌在北京租下了一个6000平米的办公楼，而昨天又有消息称谷歌在深圳租下了一个办公楼，这接二连三的动作相信大家都懂。

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