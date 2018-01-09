虽然小米在国内已经稳居手机市场前四，在印度市场甚至有望冲击第一，但是在西方市场却一直无法打开局面，从一点上就能看出：小米从来没有参加过 MWC，在这个全世界最大、最重要的移动通信展上缺席，对于小米品牌的推广显然是不利的。但是今年这一情况将有所改变了，小米将首次参加 MWC！





科技博客 PhoneArena 在今天发文称，小米公司一直没有放弃进军西方市场，而在今年的 MWC 2018 参展商名单中，我们看到了小米香港公司的身影，他们的展台将会在6号馆6B30展区，不过现在还不知道小米会不会举行主题演讲和新品发布会，或许可能也只是去展示一些新机。

但相信小米也不会放过第一次参展就惊艳全场的机会，据说小米和三星正在激烈争夺骁龙845的首发权，根据此前的消息，小米决定在2月底发布小米7，而昨天也有消息称三星将会在 MWC 开展前一天发布 Galaxy S9，或许小米7也会在同一时间发布。具体配置方面，小米7将会搭载骁龙845处理器，类似三星的全面屏设计也有望出现在小米7上，因为有消息称小米7搭载的是三星生产的AMOLED屏幕，除此之外，小米7还有望支持 Qi 无线充电和 3D 面部识别（3D 面部识别希望不大，应该是普通的面部识别技术）。

最后 PhoneArena 评论到，尽管小米没有正式进军美国，但是他们一直都想成为一家在美国知名的手机品牌，今年作为该公司首次在 MWC 这一重要大型展会上亮相，相信会给我们带来不少惊喜。

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