美国拉斯维加斯的CES消费电子展之后，接下来就是备受关注的世界移动通信大会（MWC）了。每年都会有不少旗舰以及先进技术会在本次MWC大会上亮相，今年也不例外。今天HMD首席产品官Juho Sarvikas在推特宣布，诺基亚会在MWC上发布“令人惊喜”的产品，至于是什么，Juho Sarvikas并未透露。





Phone Arena表示，HMD将在MWC上发布诺基亚4、诺基亚6 2018款、诺基亚7、诺基亚3310功能机等，除了以上产品，传闻中的诺基亚9也有可能会发布。

根据此前曝光的消息，诺基亚9采用了5.5英寸显示屏，分辨率为2K，搭载高通骁龙835处理器，拥有1200万+1300万像素双摄像头，配备6GB内存，运行安卓8.0系统。从规格来看，尽管没有搭载最新的骁龙845，但是整体配置依然是旗舰水准。至于它是否会在MWC上亮相，只能等待官方揭晓了。