去年12月29日，华为轮值CEO胡厚崑发表了题为“致我们的三十而立：构建万物互联的智能世界”的新年献词。献词中，胡厚崑分享了两组数据：





1、华为全年销售收入预计约6000亿人民币，同比增长约15%。2、华为（含荣耀）智能手机全年发货1.53亿台，全球份额突破10%，稳居全球前三，在中国市场持续保持领先。1月18日晚，华为召开了市场大会颁奖典礼。会上，华为宣布2018年销售收入目标为1022亿美元（约合6559亿美元），较2017年增幅约9.3%。其中，企业业务（EBG）收入目标106亿美元，运营商业务（CNBG）收入目标450亿美元，消费者业务（CBG）收入目标441亿美元。华为云业务并未单独列出，而是归入其它业务，后者目标为25亿美元。2017年，华为消费者业务表现抢眼。全年智能手机发货量达1.53亿台，预计销售收入2360亿元。2018年，消费者业务的收入目标约合2823亿美元，增幅约19.6%。今年是华为成立30周年。胡厚崑此前在新年献词中表示，华为三十而立，风华正茂。未来二三十年，人类将进入智能社会。面向新的时代，华为立志：把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。这既是激发我们不懈奋斗的远大愿景，也是我们所肩负的神圣使命。