今日，《时代周刊》发表题为“Baidu's Robin Li is Helping China Win the 21st Century（百度李彦宏正在帮助中国赢得21世纪）”的专访，对百度董事长兼CEO李彦宏进行了深度报道。





值得一提的是，李彦宏成为本期《时代周刊》亚洲版的封面人物，这也是中国互联网企业家首次登上《时代周刊》封面。文章称，1992年，当时这位百度CEO还是位发音不清的中国学生，在美国申请计算机研究生课程。面试教授问他：“你在中国有电脑吗？”，一句话让这个年轻人惊呆了。“我非常尴尬”，49岁的李彦宏在北京总部的办公室里咧嘴一笑，“我想，总有一天我会证明中国有一个非常强大的计算机产业”。八年后，他做到了。2000年，李彦宏创立了百度，这个搜索引擎今天仅次于谷歌，在中国占有80%的市场份额，成为全球第四大网站。“百度”的名字来源于13世纪的中国诗歌（众里寻他千百度），如今已经发展为600亿美元的巨头，只有马化腾的和马云的里巴巴能与之竞争。今天，百度地图为每个中国司机提供导航服务，百度搜索启蒙每一个学生。没有人再问李彦宏，中国是否有电脑了。目前，百度正在全力投入AI人工智能。在此之前，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾多次表达过对AI的担忧，他认为无法控制的AI对人类将构成“根本”的威胁，而著名物理学家史蒂芬·霍金也担心，AI会成为“人类的终结”。但李彦宏并不同意上述说法，他表示：“人类总是有能力把世界变成一个安全的地方。”人们对AI的担忧还不止是反乌托邦式的未来，目前该技术已经为人类提供自动化的收益，无人驾驶技术或许会很快被用于长途运输，这也意味着可能有1600万中国卡车司机失去工作。李彦宏表示，这个问题是不可避免的，他说：“当技术改变世界时，就会失去很多工作机会，比如蒸汽机的出现。你不能改变这一点，你可以做的是不断创新，为人们创造更多新工作。”如今，李彦宏的使命是：“让复杂的问题变得简单”。