不久前阿里旗下的“虾米音乐”程序员闹出来的“穷X VIP”事件大家还记得吧？当时虾米音乐Mac版客户端的代码中出现了“穷X VIP（活动送的那种）”的字眼，当时引起了网友们的口诛笔伐。而近日又有网友爆料称，在阿里旗下的UC全民答题前端代码中，出现了“百万傻币生产测试环境”的字样。





最近答题游戏火遍了大江南北，而UC也在近日推出了全民答题。同是阿里旗下的品牌，在上次的虾米教训之后，这次UC又再犯同样的错误，是不是太不尊重网友了！这一事件也迅速发酵，不少网友表示这种字样应该是在管理后台填的，不会是工程师自己写的，所以更像是故意为之。

而也有不少网友表示像服务端渲染模板时加上的，指不定是谁的锅。不过就在刚刚，UC表示在全民答题产品代码中出现“百万傻币”是一个笔误，由于项目名称为“百万撒币”，不小心写成了“百万傻币”。原来在不少答题产品中，都会用到撒币这样的字眼来进行宣传，王思聪就曾表示：“2018年第一周总结：王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币，我撒币，我乐意。”周鸿祎也表示：“你们都撒币，我大撒币，比你们厉害。”而对于这次程序员的“笔误”，UC也表示这事儿不能怪程序员sa、sha不分，主要还是因为公司管理不完善，所以作为道歉，未来会撒更多币给用户。不过也有好事的网友表示，自己不管在哪个输入法上都没发现怎么能够打出傻币这个词，大家认为背后的事实究竟是什么呢?

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