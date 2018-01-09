锤子科技CEO罗永浩一直都以他的大嘴巴出名，之前网友们拿他过去的大话反过来打脸的事情数不胜数，而罗永浩自己也早就认识到这一点，不止一次强调过“自己是一个企业家，不能瞎说了”。然而在今天的IF 2018极客公园创新大会上，老罗还是没忍住，表示5月15日要在鸟巢开发布会，新产品更是要颠覆未来8到10年的科技生活。





在主持人问到罗永浩认为未来三年的生活会是怎么样的时候，罗永浩表示5月15号要在鸟巢开一场三万人规模的发布会（鸟巢能够坐91000人），而发布会的产品也自然是革命性的，会改变未来8-10年，请大家准备好纸尿裤一起见证。根据老罗的介绍，这款产品能够让现有的操作效率上升300%，同时为了让这款产品能够及时发布，未来锤子科技的员工都可能会处于三班倒甚至两班倒的工作状态中。至于这款产品究竟是什么，老罗并没有任何透露。因为此前编号为OC106的锤子新机通过了国家无线电核准，所以很多人猜测这款产品会不会是T3，但是笔者认为锤子这次拿出的或许是基于语音助手的可穿戴设备，因为能够比现有操作方式效率高出300%的，也只有语音了，而且此前锤子也早已经在语音助手和效率工具等领域有很多研究。

最后，众所周知的，锤子科技不久前获得了成都市的一笔投资，所以老罗也打算在未来为公司改名，毕竟锤子在四川等地方是脏话，而这也为公司带来了不少尴尬。

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