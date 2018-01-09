要说 iOS 用户的痛点之一，除了双卡双待以外微信的多开绝对可以说名列前茅。虽然 iOS 上有各式各样的第三方微信多开软件，但由于存在较大安全隐患，所以一直以来都是微信官方重点打击的对象，前阵子官方就封禁了大量采用 iOS 微信多开的账号。







群众普遍呼吁微信多开，除了很多人把微信号区分成工作和生活以外，其实还有另外一个很重要的原因：微信切换账号太麻烦了！以现在的微信版本 v6.6.1 来说，如果想要切换账号需要：「我」-「设置」-「退出登录」，然后输入账号密码登录新的账号。而一般登录微信都需要进行安全验证，这样进一步导致切换微信账号非常麻烦。











（图 躺倒鸭）



不过就在最近，一个重大的好消息来了：微信即将支持一键切换账号。在目前的微信安卓 v6.2.2 内测版本中，已经可以清楚地看到在设置里面，多了一个「切换账号」的按钮，只需点击想要切换的账号就能立马从账号A切换成账号B，无需频繁验证，非常方便。



对于一键切换微信账号，熟悉QQ和微博的用户应该不会陌生，微信跟他们的操作方式大体一致，只不过唯一的区别是微信目前仅支持在两个账号之间切换。至于切换账号之后原来账号的消息能收到吗？目前的答案是否定的，不过如果微信能像老大哥 QQ 那样学习下，那或许 iOS 上微信双开就彻底没必要了。







（图 躺倒鸭）



除了一键切换微信账号以外，微信在 v6.2.2 内测版本中还新增了发现页自定义选项，你可以手动勾选在「发现页」你想看到的东西。比如发现页的「购物」「游戏」这些你不需要用到，那么你可以在设置里面将其隐藏。



最后，目前支持一键切换微信号的版本 v6.2.2 还在内测之中，相信很快 iOS 和 Android 正式版就可以上线。



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