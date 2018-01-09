之前爆料大神@LEAKS 在推特上爆料，称三星将会在 MWC 大会开始前一天发布 Galaxy S9系列，而今天三星官方终于发布了 S9 的海报，确定这部旗舰将会在巴塞罗那时间2月25日发布，并且给出了“The Camera Reimagined（相机的重新构想）”的广告语，很显然，这是一款主打拍照的机型。





并且根据 ETNews 的报道，Galaxy S9将会搭载1200万像素传感器，配备 f/1.5 可变光圈镜头，最小可以收缩到 f/2.4，如此一来，S9 不仅会成为全世界光圈最大的手机，还将成为首款可变光圈的手机。至于 S9+，则会搭载两颗1200万像素传感器，支持两倍光学变焦，光圈分别为 f/1.5 和 f/2.4 ，并且两部机型都有望支持1080p 的 1000fps 慢动作视频。具体规格方面，不同地区的 S9 将会搭载骁龙845和 Exynos 9810两款处理器，不过国行版本应该还是骁龙845。遗憾的是这次 S9依然是 4GB 内存起步，这里还是建议国内用户购买 6GB 版本，电池容量方面，S9和 S9+分别为3100mAh 和3600mAh。而800万像素的前置摄像头将有可能会集成虹膜识别传感器，以减少 S8 上夸张的传感器开孔数量。除了配置之外，这次 S9 或许会出现完全不一样的系统体验，三星表示：“Galaxy S9 可能没有市场预期的创新功能，但我们会在 Galaxy S8 的基础上继续提升创新的用户体验。”这一点被业内人士@冰宇宙 的曝光证实了，他表示三星为 S9 设计了独特的新界面，叫做“Galaxy AI UX”，也就是说S9将会有完整的人工智能体验，而不仅限于 Bixby。

其实三星在 Touchwiz 时代一直被称作“负优化”，系统里臃肿的功能令人厌烦，但是随着 Grace UX 的问世，三星的操作系统得到了好转，并且这次 Galaxy AI UX 的诞生，有望彻底扭转他们在系统上的劣势，毕竟之前在 Bixby 上，三星已经证明自己的 AI 技术几乎是独步安卓界。至于 Galaxy AI UX 的发布，不出意外应该会和 S9 在 MWC 上一同发布，而 S9 系列也会首发这一系统。

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